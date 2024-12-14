За сутки энергетики восстановили питание для более 40 тысяч потребителей

За сутки с 13 на 14 декабря энергетикам удалось восстановить поставки электроэнергии для 40 156 потребителей по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 40 156 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

13 декабря россияне в очередной раз совершили массированный обстрел украинской энергетики, в результате чего пострадали генерирующие мощности страны.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии общим объемом 15 898 МВт ч..

Ситуация с обеспечением ЗАЭС водой остается стабильной.

Напомним:

В субботу 14 декабря графики отключения света для населения будут применять с 00:00 до 22:00, для бизнеса - круглосуточно.