Графики отключения света в субботу будут действовать почти все сутки

В субботу 14 декабря графики отключения света для населения будут применять с 00:00 до 22:00, для бизнеса - круглосуточно.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

00:00 - 13:00 - одна очередь отключений.

13:00 - 17:00 - две очереди отключений.

17:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Графики для промышленности и бизнеса будут применять с 00:00 до 24:00.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Актуальную информацию о графиках отключений можно получить на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений к трем очередям означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света