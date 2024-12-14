За добу енергетики відновили живлення для понад 40 тисяч споживачів

За добу з 13 на 14 грудня енергетикам вдалось відновити постачання електроенергії для 40 156 споживачів по усій країні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 40 156 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", – йдеться у повідомленні.

13 грудня росіяни вчергове вчинили масований обстріл української енергетики, внаслідок чого постраждали генеруючі потужності країни.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії загальним обсягом 15 898 МВт год.

Ситуація із забезпеченням ЗАЕС водою залишається стабільною.

Нагадаємо:

У суботу 14 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 00:00 до 22:00, для бізнесу - цілодобово.