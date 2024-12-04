Возможности Украины по импорту электроэнергии из ЕС выросли

С 1 декабря возможности Украины по импорту электроэнергии из соседних европейских государств выросли на 400 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Вместо 1700 МВт теперь максимальная мощность импорта в каждый момент времени может составлять до 2100 МВт.

"Учитывая последствия двух последних массированных ракетно-дронных атак на украинскую энергосистему, увеличение объемов поставок электроэнергии из-за рубежа является насущной необходимостью", - считают в "Укрэнерго".

Энергокомпания напомнила, что благодаря импорту электроэнергии на уровне не менее 60% от объемов собственного потребления промышленные потребители и бизнес будут защищены от применения почасовых отключений.

Напомним:

Импорт электроэнергии в ноябре сократился на 9,4% по сравнению с октябрем - до почти 165 000 МВт-ч.

Импорт электроэнергии в объеме 60% от потребления позволит бизнесу и промышленности избежать ограничений мощности и облегчит балансировку энергосистемы.