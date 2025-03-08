Оккупанты снова ударили по энергообъекту ДТЭК в Одесской области

Россияне седьмой раз нанесли удар по одесской энергетике, принадлежащей компании ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вчера вечером враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов ликвидируют круглосуточно.

Напомним:

Во время атаки россияне ударили по энергообъекту ДТЭК в Одесской области.