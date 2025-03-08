Оккупанты снова ударили по энергообъекту ДТЭК в Одесской области
Getty Images
Россияне седьмой раз нанесли удар по одесской энергетике, принадлежащей компании ДТЭК.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Вчера вечером враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели", - говорится в сообщении.
Последствия обстрелов ликвидируют круглосуточно.
Напомним:
Во время атаки россияне ударили по энергообъекту ДТЭК в Одесской области.