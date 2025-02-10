Обезьяна обесточила всю Шри-Ланку – BBC

Власти Шри-Ланки обвиняют в национальном блэкауте обезьяну, которая проникла на электростанцию к югу от Коломбо и задела сетевой трансформатор.

Об этом пишет BBC.

"Обезьяна попала на трансформатор нашей сети, что вызвало дисбаланс в системе", - заявил министр энергетики Кумара Джаякоди.

Сейчас электроснабжение постепенно восстанавливается по всей стране, а приоритет отдается больницам и водоочистным станциям.

Официальные лица отмечают, что полное восстановление электроснабжения может занять несколько часов.

В соцсетях инцидент вызвал волну шуток и критики в адрес властей.

"Одна обезьяна вызвала полный хаос. Не пора ли пересмотреть нашу инфраструктуру?" - написал пользователь X Марио Науфал.

Главный редактор местной газеты Daily Mirror Джамила Хусейн пошутила: "Только в Шри-Ланке драка обезьян на электростанции может вызвать общегосударственное отключение электроэнергии".

В своем отчете Daily Mirror отмечает, что инженеры в течение многих лет предостерегали власти о необходимости модернизации электросети, чтобы избежать частых блэкаутов.

"Национальная энергосистема настолько ослаблена, что даже малейшее нарушение в одной из линий может привести к масштабному отключению электроэнергии", - цитирует газета одного из ведущих инженеров.