Обезьяна обесточила всю Шри-Ланку – BBC
Власти Шри-Ланки обвиняют в национальном блэкауте обезьяну, которая проникла на электростанцию к югу от Коломбо и задела сетевой трансформатор.
Об этом пишет BBC.
"Обезьяна попала на трансформатор нашей сети, что вызвало дисбаланс в системе", - заявил министр энергетики Кумара Джаякоди.
Сейчас электроснабжение постепенно восстанавливается по всей стране, а приоритет отдается больницам и водоочистным станциям.
Официальные лица отмечают, что полное восстановление электроснабжения может занять несколько часов.
В соцсетях инцидент вызвал волну шуток и критики в адрес властей.
"Одна обезьяна вызвала полный хаос. Не пора ли пересмотреть нашу инфраструктуру?" - написал пользователь X Марио Науфал.
Главный редактор местной газеты Daily Mirror Джамила Хусейн пошутила: "Только в Шри-Ланке драка обезьян на электростанции может вызвать общегосударственное отключение электроэнергии".
В своем отчете Daily Mirror отмечает, что инженеры в течение многих лет предостерегали власти о необходимости модернизации электросети, чтобы избежать частых блэкаутов.
"Национальная энергосистема настолько ослаблена, что даже малейшее нарушение в одной из линий может привести к масштабному отключению электроэнергии", - цитирует газета одного из ведущих инженеров.