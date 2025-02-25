Украина уменьшила импорт энергоресурсов

В 2024 году Украина импортировала топливно-энергетических товаров на сумму 8,9 млрд долл., что на 1,47 млрд долл. или на 14,2% меньше чем за 2023 год.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group, ссылаясь на данные Energy Map.

В то же времяпоступления от экспорта уменьшились почти вдвое - с 0,39 млрд долл. до 0,2 млрд долл. Расходы на импортные энергоресурсы превысили заработки от экспорта в 44 раза.

Как говорится в сообщении, в 2024 году импорт энергоресурсов состоял преимущественно из закупки нефти и нефтепродуктов, которые занимали 76,6% в денежном эквиваленте. Меньшие доли приходились на электроэнергию и нефтяные газы (по 7,5%) и каменный уголь (4,5%). Другие энергоресурсы, включая кокс, битум, торф, смолы, масла и другие продукты нефтепереработки, составили вместе до 3,9% общих расходов на импорт.

Нефти и нефтепродуктов (кроме сырых) в 2024 году Украина импортировала 7,56 млн тонн общей стоимостью 6,82 млрд долл., что на 12,9% меньше чем за 2023 год.

Газов нефтяных было импортировано 0,98 млн тонн, что стоило Украине 0,67 млрд долл. Это почти втрое меньше чем было потрачено за 2023 год - 1,9 млрд долл.

Наибольший рост по сравнению с 2023 годом зафиксирован в импорте электроэнергии. Если за 2023 год в Украину поступило 806,4 тыс. МВт-ч на сумму 154,7 млн долл., то за 2024 год объемы расходов выросли более чем в четыре раза - до 669,4 млн долл. за 4436,6 тыс. МВт-ч.

Расходы на импорт каменного угля выросли более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. В течение 2024 года Украина потратила 402,1 млн долл. на закупку 1,8 млн тонн угля.

Зато, по данным DiXi Group, Украина экспортировала в течение 2024 года 12 видов топливно-энергетических товаров в 103 страны, что обеспечило денежные поступления в сумме 201,3 млн долл.

В структуре экспорта наибольшую долю заняла продажа электроэнергии, которая составила 81,0 млн долл. или 40,3% поступлений.

Выручка от продажи каменного угля составила 36,4 млн долл. (18,1%), нефти и нефтепродуктов - 29,1 млн долл. (14,4%). Остальные топливно-энергетические товары, такие как газы нефтяные, торф, смолы, кокс, пек, битуминозные смеси, вместе принесли Украине 54,8 млн долл. - 27,2% всех поступлений.

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Напомним:

Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение производства примерно на 40% после российских ракетных ударов.