FT: многомиллиардная сделка Трампа с ЕС по нефти и газу – это "фантазии"

Обещание Брюсселя купить энергоресурсов на $750 млрд в рамках нового торгового соглашения между США и ЕС невозможно для выполнения и базируется на "фантастических" цифрах, предупреждают эксперты, хотя производители отмечают, что это может стимулировать продажи.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Соглашение, объявленное президентом Дональдом Трампом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, требует от европейских компаний купить на $250 млрд американской нефти, природного газа и ядерных технологий в течение каждого из следующих трех лет.

Аналитики были удивлены этой целью, которая предполагает решение компаний, принадлежащих акционерам, в континенте, который также пытается декарбонизировать свою экономику.

"Даже если Европа и захочет увеличить импорт, я не знаю, каким образом ЕС обратится к этим компаниям и скажет им покупать больше американской энергии", - сказал Мэтт Смит из энергетической консалтинговой компании Kpler.

Цифры были "фантастическими", добавил он. "Компании подотчетны своим акционерам и обязаны покупать самое дешевое сырье".

Объявление в воскресенье поставило энергетику в центр торговой сделки, которую Трамп назвал одной из важнейших в истории, что позволило избежать будущей таможенной войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп хвалил эру "энергетической доминации" США, основанную на "разблокировании" добычи ископаемых видов топлива, хотя добыча в продуктивном секторе сланцевой нефти и газа замедлилась с тех пор, как он вернулся в Белый дом.

Акции американских энергетических компаний выросли в понедельник после объявления соглашения с ЕС, которое может поддержать экспорт природного газа в сжиженном виде и нефти, что уже выиграл от усилий Европы по ограничению российских энергетических поставок.

Однако восторг рынков быстро исчез, поскольку реалии плана Трампа, который был не очень конкретный, кроме общей цифры, начали становиться понятными.

В прошлом году ЕС импортировал энергоресурсов на сумму более $435,7 млрд - но поставки ископаемого топлива из США составили лишь $75 млрд.

Брюссель все еще имеет план полностью прекратить закупку российского газа к 2028 году, включая сжиженный газ, что открывает еще один пробел для американских экспортеров.

Однако аналитики утверждают, что цель $250 млрд будет невозможно достичь, обеспечив при этом стремление Европы - и Трампа - получать дешевые и безопасные поставки энергии.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз 27 июля заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.

Глобальные фондовые индексы выросли, а евро укрепился после торгового соглашения между США и ЕС, которое повысило настроение на рынке и внесло определенную ясность в неделю важных политических встреч Федеральной резервной системы США и Банка Японии.