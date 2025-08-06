Правительство РФ второй раз за год перепишет бюджет из-за падения нефтяных доходов

Из-за стремительного сокращения нефтегазовых поступлений и постоянного роста расходов российское правительство готовится второй раз за год вносить изменения в бюджет.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Весной Минфин России уже снизил план доходов на 1,8 трлн рублей (20 млрд долл), а расходы - наоборот - увеличил на 800 млрд руб. (8,9 млрд долл). Это привело к тому, что прогнозируемый дефицит бюджета вырос втрое - до 3,8 трлн рублей (42 млрд долл.) или 1,7% ВВП. Однако, как считают эксперты, и эти пределы не будут соблюдены.

Сейчас правительство обновляет макропрогноз и готовит трехлетний бюджет. Поправки в действующий бюджет планируют внести до 30 сентября - одновременно с подачей новой бюджетной версии в Госдуму.

Хотя конкретные параметры изменений пока не озвучивают, аналитики уверены, что "дыра" в бюджете будет только расти. За январь-июль 2025 года доходы от сырья упали почти на 20% по сравнению с прошлым годом и снижаются уже третий месяц подряд - на 30% год к году.

Предыдущие изменения увеличили общие расходы бюджета до 42,3 трлн руб (470 млрд долл), но сейчас в системе "электронного бюджета" уже фигурирует цифра 42,9 трлн руб. (≈ 477 млрд долларов). По оценкам аналитика РАНХиГС Владимира Еремкина, дефицит может вырасти до 6-9 трлн руб (≈ 67-100 млрд долл) до конца года.