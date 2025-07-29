Експорт російської нафти знизився за останні кілька місяців

За перші сім місяців 2025 року Москва експортувала на 4% менше сирої нафти, ніж за аналогічний період 2024 року. Це більше зниження порівняно з тим самим періодом у 2023 році.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Однак Москва компенсувала зниження виробництва, раніше перевищуючи свою квоту в рамках ініціативи ОПЕК+, спрямованої на обмеження постачання — можливо, обмеження пов’язані саме з цим. Чи так це, стане зрозуміло в жовтні, коли Росія теоретично зможе значно збільшити обсяги видобутку.

За останніми даними, середній обсяг поставок нафти за чотири тижні скинув усі досягнуті на попередньому тижні прирости після другого різкого зниження обсягів постачання за сім днів до 27 липня.

Морські вантажі становили в середньому 3,22 млн барелів на день за чотири тижні до 27 липня, що на 3% менше, ніж за період до 20 липня, згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg.

Обсяг поставок на поточний рік зменшився на 140 000 барелів на день порівняно з тим самим періодом минулого року — це майже 30 млн барелів. Порівняно з 2023 роком зниження складає 7%. Переробка нафти на НПЗ також трохи зменшилася порівняно з минулим роком.

Потік російської нафти може зазнати нових труднощів, якщо президент США Дональд Трамп здійснить свою загрозу накласти вторинні мита на весь експорт до США від покупців російської нафти.

Попередній термін, до якого лідер РФ Володимир Путін мав досягти угоди про припинення вогню з Україною, був скорочений до 10-12 днів, оскільки Трамп заявив, що втрачає терпіння до російського лідера. Росія відкинула цей крок.

Нагадаємо:

Відвантаження російської нафти на танкери в портах Чорного моря зупинилося після видачі Путіним ФСБ повноважень узгоджувати вхід суден у порти.