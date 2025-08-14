Экспорт мазута РФ достиг рекорда за время большой войны, несмотря на атаки дронов на НПЗ

Экспорт нефтепродуктов из России вырос в начале августа, несмотря на усиление атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. В частности, поставки мазута достигли самого высокого уровня с начала большой войны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Общий экспорт нефтепродуктов вырос до 2,31 млн баррелей в день в первые 10 дней августа, согласно данным Bloomberg. Это самый высокий показатель с февраля и на 9% больше по сравнению со средним уровнем июля.

Атаки дронов на крупные российские НПЗ усилились накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в пятницу, что привело к резкому снижению объемов нефтепереработки.

Рост поставок мазута помог компенсировать снижение потока дизельного топлива, который достиг минимума года, тогда как экспорт бензина был запрещен до конца августа для обеспечения внутренних потребностей.

Мазут требует меньшей обработки, и рост его экспорта может свидетельствовать о замедлении вторичных процессов переработки. Рынок полагается на морские поставки нефти как один из немногих индикаторов производства нефти в России, поскольку официальные данные являются закрытыми.

Экспорт нефти немного снизился, но остался в пределах нормальных уровней, без существенного влияния от рисков тарифов.

Поставки мазута выросли на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 882 000 баррелей в день - это самый высокий уровень с февраля 2022 года, когда вторжение России в Украину привело к глобальным усилиям по уменьшению зависимости от российских поставок.

Поставки в Азию более чем удвоились в этом месяце, а также наблюдается резкий рост поставок в Турцию. Поставки сырья для НПЗ, такие как вакуумный газойль, уменьшились до 71 000 баррелей в день.

Экспорт дизеля и газойля снизился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув около 912 000 баррелей в день. Больше грузов отправляется в Африку и Азию. Экспорт бензина, компонента для смешивания и авиационного топлива в этом месяце пока не наблюдался.

Напомним:

Падение цен на нефть и прекращение транзита газа через Украину уменьшили российский экспорт минеральных продуктов до $110,1 млрд в первом полугодии. Это на $20,3 млрд меньше, чем в январе-июне 2024 года ($131,4 млрд).