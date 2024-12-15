Обновленные графики: в понедельник отключения будут действовать 13 часов

В воскресенье 16 декабря с 07:00 до 20:00 энергетики будут применять до двух очередей отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как сообщают, объемы отключений будут такими:

07:00 - 08:00 - одна очередь отключений

08:00 - 12:00 - две очереди отключений

12:00 - 15:00 - полторы очереди отключений

15:00 - 17:00 - две очереди отключений

17:00 - 19:00 - полторы очереди отключений

19:00 - 20:00 - одна очередь отключений

Для промышленности будут применять графики ограничения мощности с 07:00 до 21:00.

"Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре", - говорится в сообщении.

Время и объемы отключений могут варьироваться в течение суток.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп) и 12 подгрупп. Применение ограничений к трем очередям означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области..

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. В каждой очереди также есть своя подочередь, которая позволяет ограничить лишь половину потребителей.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

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