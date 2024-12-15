Оновлені графіки: у понеділок відключення діятимуть 13 годин

У неділю 16 грудня з 07:00 до 20:00 енергетики застосовуватимуть до двох черг відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень

08:00 – 12:00 – дві черги відключень

12:00 – 15:00 – півтори черги відключень

15:00 – 17:00 – дві черги відключень

17:00 – 19:00 – півтори черги відключень

19:00 – 20:00 – одна черга відключень

Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності з 07:00 до 21:00.

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", – йдеться у повідомленні.

Час і обсяги відключень можуть змінюватись протягом доби.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп) та 12 підгруп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. У кожній черзі також є своя підчерга, яка дозволяє обмежити лише половину споживачів.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

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