Время со светом увеличат: С понедельника заработают новые правила формирования графиков отключений

С понедельника 16 декабря НЭК "Укрэнерго" вводит новые правила формирования графиков отключения электроэнергии, которые будут одинаковы по всей стране, они также предусматривают больше времени со светом.

Об этом сообщает гендиректор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко и пресс-служба "ДТЭК".

По сообщению, обновленные графики начнут действовать с понедельника. Они предусматривают разделение всех 6 групп отключений, которые существовали ранее на 12 подгрупп. Это позволит энергетикам более гибко подходить к отключениям: при необходимости выключать свет только половине группы, а не всю сразу. Кроме этого, по новым правилам, основным временным распределением отключений будут не часы, а полчаса.

Serhii Kovalenko

Serhii Kovalenko

"Суммарно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, в отличие от 38 часов, как было в предыдущих версиях графиков", - говорит гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Объяснение от ДТЭК.

В конце концов, с понедельника обновленные правила формирования очередей отключений будут действовать по всей стране одинаково.

По словам ДТЭК, обновленные правила позволят иметь минимум 3,5 часа со свету между отключениями.

По словам ДТЭК, обновленные правила позволят иметь минимум 3,5 часа со свету между отключениями. Напомним:

В воскресенье 15 декабря энергетики с 08:00 до 22:00 будут применять до двух очередей отключений электроэнергии..