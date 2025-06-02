Chevron ушел из Венесуэлы и оставил ее без денег: Мадуро давит налогами на бизнес

Правительство Венесуэлы повышает налоги и тарифы на государственные услуги для частного сектора, чтобы компенсировать потери от сокращения доходов из-за ужесточения санкций США и выхода нефтегазового гиганта Chevron из страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В феврале Вашингтон отменил ключевые лицензии для некоторых партнеров и клиентов государственной нефтяной компании PDVSA, включая Chevron, которые позволяли экспортировать венесуэльскую нефть в обход санкций. США также ввели вторичные санкции против покупателей венесуэльской нефти.

Аналитики оценивают, что эти шаги могут сократить нефтяные доходы страны, которые в 2024 году составляли около 15 миллиардов долларов, примерно на 30%.

В ответ на ожидаемые потери, правительство начало требовать авансовые налоговые выплаты, проводить больше проверок, накладывать большие штрафы, а также позволило местным властям и поставщикам госуслуг повышать тарифы.

По словам десятка предпринимателей, это создает дополнительное давление на бизнес, который уже страдает от длительного экономического кризиса, высокой инфляции и валютного контроля.

В январе Мадуро призвал удвоить налоговые поступления, которые в прошлом году составляли 5,2 миллиарда долларов. Чиновники выполняют указание - в первом квартале налоговые поступления выросли примерно на 20%.

Мадуро традиционно отвергает санкции США, называя их "экономической войной".

Согласно опросу промышленной ассоциации Conindustria, проведенному в мае, 77% предпринимателей назвали налоговую нагрузку главным препятствием для своей деятельности. Около 60% респондентов не планируют увеличивать производство в ближайшее время.

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Напомним:

Нефтяной экспорт Венесуэлы в апреле упал почти на 20%, до 700 тысяч баррелей в сутки, из-за отмены поставок в компанию Chevron в США, что заставило суда развернуться и оставили некоторые порты пустыми.