Chevron пішов з Венесуели й залишив її без грошей: Мадуро тисне податками на бізнес

Уряд Венесуели підвищує податки та тарифи на державні послуги для приватного сектору, щоб компенсувати втрати від скорочення доходів через посилення санкцій США і виходу нафтогазового гіганта Chevron з країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У лютому Вашингтон скасував ключові ліцензії для деяких партнерів і клієнтів державної нафтової компанії PDVSA, включно з Chevron, які дозволяли експортувати венесуельську нафту в обхід санкцій. США також запровадили вторинні санкції проти покупців венесуельської нафти.

Аналітики оцінюють, що ці кроки можуть скоротити нафтові доходи країни, які у 2024 році становили близько 15 мільярдів доларів, приблизно на 30%.

У відповідь на очікувані втрати, уряд почав вимагати авансові податкові виплати, проводити більше перевірок, накладати великі штрафи, а також дозволив місцевій владі та постачальникам держпослуг підвищувати тарифи.

За словами десятка підприємців, це створює додатковий тиск на бізнес, який уже страждає від тривалої економічної кризи, високої інфляції та валютного контролю.

У січні Мадуро закликав подвоїти податкові надходження, які торік становили 5,2 мільярда доларів. Чиновники виконують вказівку — в першому кварталі податкові надходження зросли приблизно на 20%.

Мадуро традиційно відкидає санкції США, називаючи їх "економічною війною".

Згідно з опитуванням промислової асоціації Conindustria, проведеним у травні, 77% підприємців назвали податкове навантаження головною перешкодою для своєї діяльності. Близько 60% респондентів не планують збільшувати виробництво найближчим часом.

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Нагадаємо:

Нафтовий експорт Венесуели у квітні впав майже на 20%, до 700 тисяч барелів на добу, через скасування поставок до компанії Chevron у США, що змусило судна розвернутися і залишили деякі порти порожніми.