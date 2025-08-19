Китай начал скупать нефть РФ на фоне давления пошлин США на Индию

Нефтеперерабатывающие заводы в Китае активно покупают российскую нефть, воспользовавшись возможностью получить нефтепродукты по сниженным ценам, которые Индия отказалась закупать из-за давления Вашингтона.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Китай традиционно импортирует российскую нефть с Дальнего Востока России, но в августе поставки нефти марки Urals с Балтики и Черного моря выросли до почти 75 тысяч баррелей в день - почти вдвое больше среднего показателя, составляющего около 40 тысяч баррелей. В то же время экспорт в Индию снизился до 400 тысяч баррелей в день, что значительно меньше среднего уровня в 1,18 миллиона баррелей.

"Китайские нефтепереработчики сейчас находятся в более выгодном положении, чем индийские," - сказал аналитик Energy Aspects Ltd. Цена на Urals, которая поступает с запада России, является конкурентной по отношению к нефти с Ближнего Востока.

Между тем США увеличили тарифы на индийские импорты, чтобы наказать Индию за закупку российской нефти, хотя пока не ввели аналогичные меры в отношении Китая из-за торгового перемирия с Пекином. Китай и Индия остаются основными покупателями российской нефти.

Недавно Дональд Трамп заявил, что воздержится от повышения тарифов на китайские товары из-за закупки российской нефти, отметив, что ведет переговоры с Владимиром Путиным по завершению войны в Украине.

В то же время советник по торговле в Белом доме Питер Наварро описал индийские закупки как "оппортунистические и губительные", признавая при этом, что США не могут усиливать давление на Китай без негативных последствий для себя.

"Одно можно сказать точно: Трамп не будет делать то, что он знает, что не может достичь," - отметил Мукеш Сахдев, руководитель рынков сырья в Rystad Energy. "Он достиг своего с Индией, но натиск на Китай, вероятно, не принесет результата."

Китайские нефтепереработчики, вероятно, приобрели 10-15 партий Urals на октябрь и ноябрь, что больше их привычных закупок. Если цены на Urals будут оставаться привлекательными, могут быть приобретены и другие партии, отмечают аналитики.

По данным трейдеров, в ближайшее время Китай может закупить еще большее количество нефти марки Urals, особенно если цены будут оставаться конкурентоспособными.

