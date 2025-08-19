Цены на нефть отреагировали на возможные трехсторонние переговоры РФ, Украины и США

Цены на нефть упали во вторник, поскольку участники рынка обдумывали возможность трехсторонних переговоров с участием Москвы, Киева и Вашингтона, направленных на прекращение войны в Украине, что, вероятно, приведет к снятию санкций с российской нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 53 цента, или 0,8%, до $66,07 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) для сентября, срок действия которых истекает в среду, упали на 44 цента, или 0,7%, до $62,98 за баррель.

Более активный контракт WTI на октябрь снизился на 55 центов, или 0,9%, до $62,15 за баррель. Цены закрылись на 1% выше в предыдущей сессии.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и группой европейских союзников в Белом доме в понедельник, президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что он связался с Владимиром Путиным и начал организовывать встречу между Путиным и Зеленским, а затем - трехсторонний саммит с участием трех президентов.

"Цены на нефть в значительной степени реагируют на результаты недавних встреч Трампа с Путиным и Трампа с Зеленским. Хотя ни одно мирное соглашение или прекращение огня не выглядят неизбежными, достигнут определенный прогресс, и вероятность дальнейшей эскалации или усиления санкций в отношении России со стороны США или Европы пока, вероятно, снята с повестки дня", - сказал Сугро Саркар, главный энергетический аналитик в DBS Bank.

"Речь Трампа о вторичных санкциях в отношении импортеров российской нефти также ослабла ... что иначе могло бы привести к сбоям в глобальных поставках нефти. Поэтому мы считаем, что геополитические риски для нефтяного рынка на этой неделе немного снизились."

Зеленский охарактеризовал свои прямые переговоры с Трампом как "очень хорошие" и сказал, что они обсуждали потребность Украины в американских гарантиях безопасности. Трамп подтвердил, что США предоставят такую гарантию, хотя до конца неясно, в какой степени.

Трамп призвал к быстрому завершению самой смертоносной войны в Европе за 80 лет, но Киев и его союзники опасаются, что он может стремиться заставить заключить сделку на условиях России.