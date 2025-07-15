В Украине изменились показатели продаж топлива на АЗС

В Украине в первом полугодии 2025 года проливы топлива (бензин, дизель, LPG) на автозаправочных станциях составили 3,62 млрд л, что почти на 7% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы Украины, пишет профильное издание enkorr.ua.

В то же время суммарная стоимость реализованного топлива почти не изменилась и составляет 182,9 трлн грн.

Пока самым удачным месяцем по реализации был июнь. В прошлом месяце, согласно данным РРО, было продано 646,5 млн л топлива, что на 1% больше, чем в мае. В то же время стоимость выросла на 3%, до 32,5 млрд грн.

По сравнению с предыдущим годом снижение проливов наблюдалось в каждой области.

В столице проливы горючего по сравнению с I полугодием 2024-го не изменились и составили 379,5 млн л, а выручка увеличилась на 8% (19,8 млрд грн).

А вот в месячной динамике в июне объемы уменьшились по сравнению с маем на 4%, до наименьших с марта этого года 64 млн л.

Напомним:

За последний месяц цены на топливо в Украине выросли в среднем почти на 5 гривен на литре и пока не спешат откатываться назад.