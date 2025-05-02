Экспорт электроэнергии из Украины вырос почти вдвое

В апреле экспорт электроэнергии из Украины вырос до более 150 тыс. МВт-ч, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает профильное издание ExPro.

По данным мониторинга,больше всего электроэнергии экспортировалось 22-25 апреля, более 11 тыс. МВт-ч.

Крупнейшие импортеры - Венгрия (38%) и Молдова (35%).

Кроме того, как сообщает издание, импортэлектроэнергии в Украину в апреле сократился на 31%, по сравнению с мартом - до 187 тыс. МВт-ч.

Больше всего электроэнергии было поставлено из Венгрии, 44%, Словакии и Польши (по 18%).

Как показывает мониторинг,пик импорта был 11 апреля, более 20 тыс. МВт-ч, а уже после 20 апреля объемы поставленной электроэнергии из-за рубежа значительно сократились.

Напомним:

Украина в марте 2025 года увеличила импорт электроэнергии на 11% по сравнению с февралем - до 272 000 МВт-ч.

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена до 650 МВт.