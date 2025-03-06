Экспорт нефти из США в Индию достиг двухлетнего максимума на фоне санкций против РФ

В прошлом месяце экспорт нефти из США в Индию вырос до самого высокого уровня за более чем два года на фоне ужесточения санкций против российских производителей и танкеров, что заставило индийские НПЗ искать альтернативные источники поставок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным компании Kpler, в феврале США экспортировали в Индию примерно 357 000 баррелей нефти в сутки. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял около 221 000 баррелей в сутки.

Рост экспорта в Индию демонстрирует, как серия санкций, введенных Вашингтоном с октября против судов и компаний, работающих с иранской и российской нефтью, нарушает торговлю с основными импортерами этих энергоресурсов.

В прошлом месяце Индия заявила, что ее закупки энергоносителей в США могут вырасти до 25 миллиардов долларов в ближайшем будущем по сравнению с 15 миллиардами долларов в прошлом году.

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы стремятся диверсифицировать поставки сырой нефти, особенно легкой малосернистой", - отметил Рохит Ратход, старший аналитик компании Vortexa, отслеживающей движение судов.

"Санкции против российских танкеров, введенные недавно, лишь подтолкнули индийских покупателей к поиску других поставщиков", - добавил он.

По данным Kpler, около 80% нефти, которую США отправили в Индию, составляла легкая малосернистая нефть West Texas Intermediate-Midland.

Среди крупнейших покупателей были Indian Oil Corp (IOC), Reliance Industries (RELI) и Bharat Petroleum Corp (BPCL). С американской стороны основными поставщиками выступили нефтяная компания Occidental Petroleum (OXY), крупные производители Equinor (EQNR) и Exxon Mobil (XOM), а также трейдер Gunvor (GGL).

Напомним:

Усиление американских санкций против российской нефти заставило компании продавать ее со значительными скидками, что существенно сократило доходы федерального бюджета.

Стоимость транспортировки российской нефти резко возросла после санкций США, которые ударили по судам и страховщикам, обслуживающим торговлю Москвы.

В январе 2025 года Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также провайдеров страхования судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

По данным газеты Financial Times, меры включают добавление в черный список 183 судов "теневого флота", вовлеченных в экспорт энергоресурсов из России.