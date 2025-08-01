Танкеры с нефтью РФ застряли в море после отказа заводов Индии от ресурса страны

По меньшей мере четыре танкера, загруженные российской нефтью, ждут у западного побережья Индии, поскольку закупки этого сырья в Азии попали под пристальное внимание на фоне давления со стороны США и Европейского Союза.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Танкер "Achilles" и "Elyte" сейчас закреплены у Джамнагара, как показывают данные отслеживания судов. Суда должны были разгрузиться в Сикка 2 и 3 августа после того, как в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луги, где обычно загружается основной российский нефтяной сорт Urals. Оба танкера попали под санкции ЕС и Великобритании.

Более трети импорта нефти в Индию происходит из России, и эти поставки привлекли внимание в последние недели, начиная с новой серии санкций ЕС в середине июля.

На этой неделе администрация Трампа заявила, что закупки нефти из России являются основанием для введения больших пошлин на импорт для Индии, а также пригрозила новыми санкциями за покупку этой нефти.

Нью-Дели уже попросил нефтеперерабатывающие предприятия разработать и поделиться планами по поиску нефти из других источников.

Achilles и Elyte, оба танкера класса Aframax, имеют грузоподъемность около 700 000 баррелей каждый. Порт Сикка обслуживает компании Reliance Industries Ltd. и Bharat Petroleum Corp. Ltd.

Компании Reliance и BPCL не ответили на запросы для комментариев.

Два других танкера - Destan и Horae - также ждут дальше от берега с российской нефтью после того, как забрали грузы между 24 июня и 1 июля, по данным отслеживания судов.

Destan, санкционированный ЕС и Великобританией, ожидается в Сикка в ближайшие дни. Horae, чье направление пока не определено, не подпадает под санкции ЕС, Великобритании или США. Направления обоих танкеров, также класса Aframax, могут измениться.

Напомним:

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили закупки российской нефти, поскольку Москва перестала предоставлять скидки, а США пригрозили 100% пошлинами на индийские товары.

Дональд Трамп описал Россию и Индию как "мертвые экономики" и заявил, что США "занимаются очень малым количеством бизнеса" с азиатской страной, поскольку две стороны сошлись в тупике из-за угрозы введения 25% пошлины на индийские товары.