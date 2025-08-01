Танкери з нафтою РФ застрягли у морі після відмови заводів Індії від ресурсу країни

Щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, чекають біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини в Азії потрапили під пильну увагу на фоні тиску з боку США та Європейського Союзу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер "Achilles" та "Elyte" наразі закріплені біля Джамнагара, як показують дані відстеження суден. Судна мали розвантажитися у Сікка 2 та 3 серпня після того, як у кінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луги, де зазвичай завантажується основний російський нафтовий сорт Urals. Обидва танкери потрапили під санкції ЄС та Великої Британії.

Більше третини імпорту нафти до Індії походить з Росії, і ці поставки привернули увагу останніми тижнями, починаючи з нової серії санкцій ЄС в середині липня.

Цього тижня адміністрація Трампа заявила, що закупівлі нафти з Росії є підставою для введення великих мит на імпорт для Індії, а також пригрозила новими санкціями за купівлю цієї нафти.

Нью-Делі вже попросив нафтопереробні підприємства розробити та поділитися планами з пошуку нафти з інших джерел.

Achilles та Elyte, обидва танкери класу Aframax, мають вантажопідйомність близько 700 000 барелів кожен. Порт Сікка обслуговує компанії Reliance Industries Ltd. та Bharat Petroleum Corp. Ltd.

Компанії Reliance та BPCL не відповіли на запити для коментарів.

Два інших танкери — Destan та Horae — також чекають далі від берега з російською нафтою після того, як забрали вантажі між 24 червня та 1 липня, за даними відстеження суден.

Destan, санкціонований ЄС та Великою Британією, очікується у Сікка найближчими днями. Horae, чий напрямок поки не визначений, не підпадає під санкції ЄС, Великої Британії чи США. Напрямки обох танкерів, також класу Aframax, можуть змінитися.

Нагадаємо:

Державні нафтопереробні заводи Індії припинили закупівлі російської нафти, оскільки Москва перестала надавати знижки, а США пригрозили 100% митами на індійські товари.

Дональд Трамп описав Росію та Індію як "мертві економіки" і заявив, що США "займаються дуже малою кількістю бізнесу" з азійською країною, оскільки дві сторони зійшлися у глухому куті через погрозу введення 25% мита на індійські товари.