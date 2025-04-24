Что сдерживает развитие распределенной генерации

Бизнес устанавливает собственные источники питания, но способствует ли это развитию новой децентрализованной энергосистемы?

Европейско-украинское энергетическое агентство при поддержке Европейского климатического фонда провело исследование по развитию распределенной генерации в Украине. Результаты свидетельствуют о стремительном росте этого сегмента, но присоединение новых мощностей к сети остается вызовом. Как бизнес адаптируется к новым условиям, какие барьеры ограничивают развитие и что может изменить ситуацию?

В последние годы децентрализация стала едва ли не главным лейтмотивом восстановления энергетической инфраструктуры. Приближение генерации к потребителям с сотнями или тысячами объектов вместо нескольких десятков делает систему более устойчивой к комбинированным ракетно-дронным атакам. В 2023 году парламент принял закон №3220-ІХ о восстановлении и "зеленой" трансформации, который ввел в законодательство понятие активного потребления и ввел механизм самопроизводства.

Это позволяет потребителям устанавливать собственные генерирующие установки или накопители энергии, подключать их к распределительным сетям, потреблять произведенную электроэнергию, а излишки отдавать в сеть. Важным упрощением является возможность работать без лицензии на производство электроэнергии, что снижает административные расходы и облегчает доступ к рынку.

Кроме закона, была принята вся необходимая подзаконная база, что позволило полноценно запустить механизм активного потребления и самопроизводства.

Какова ситуация с распределенной генерацией

Несмотря на отсутствие полной статистики, можно говорить о значительном росте генерации со стороны потребителей электроэнергии. Объемы импорта оборудования для солнечных электростанций (СЭС) свидетельствуют, что в течение 2024 года могло быть установлено до 900 МВт новых СЭС - вдвое больше, чем за предыдущие два года. При этом лишь небольшую долю этих мощностей можно отнести к новым промышленным станциям или к восстановлению поврежденных в результате войны.

Импорт оборудования для СЭС и их установленная мощность в энергосистеме

Источник: ЕУЭА

Потребители также активно устанавливают газовые установки. По данным Минэнерго, общая мощность малой газовой генерации в конце 2024 года составляла 967 МВт, из которых 835 МВт были введены в эксплуатацию в течение 2024 года.

Таким образом, сотни мегаватт мощностей добавили потребители, прежде всего бизнес. В то же время пока большинство этих установок не подключены к распределительным сетям для продажи избыточной электроэнергии в объединенную энергосистему.

Согласно опросу, около 20 крупных поставщиков и операторов систем распределения (ОСР) в начале четвертого квартала 2024 года подписали договоры по механизму самовыработки только по 13 МВт, хотя потенциал значительно больше. Похожая ситуация и с газовой генерацией: из почти 1 ГВт малых газовых установок к сетям, по данным "Укрэнерго", присоединили только 167,5 МВт.

Почему потребители выбирают автономную модель

Ключевой фактор - цена. Солнечная генерация позволяет бизнесу существенно снизить собственные расходы. На рынке электроэнергия стоит 7-9 грн за кВт-ч, а себестоимость киловатта на собственной СЭС составляет 3-4 грн. Дополнительно развитие сектора стимулирует снижение цен на оборудование, благодаря чему СЭС для небытового потребителя, покрывающая только собственные потребности, может окупиться менее чем за пять лет.

Зато в случае продажи электроэнергии в сеть экономическая привлекательность становится менее очевидной. Волатильность цен на оптовом рынке и регулируемые прайс-кэпы снижают рентабельность самопроизводства. В пиковые часы потребления цены на рынке на сутки вперед регулярно достигают ограничения, которое составляет 9 тыс. грн за МВт-ч, тогда как в часы максимальной солнечной генерации они часто опускаются ниже 3 тыс. грн за МВт-ч. Это создает существенный разрыв в выгодах между экономией на собственном потреблении и продажей излишков в сеть и сдерживает предприятия от расширения мощностей с целью продажи электроэнергии.

Суточная средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед, грн за МВт-ч

Источник: ЕУЭА

Волатильность цен на рынке на сутки вперед, 6 июня 2024 года

Источник: ЕУЭА

Анализируя ситуацию за 2024 год, можно утверждать, что для более активного подключения генерации потребителей к энергосистеме необходимо пересмотреть прайс-кэпы. В 2024 году рынок на сутки вперед достигал установленного ограничения - 22% часов, а в периоды активной работы СЭС предельная цена срабатывала в 15% случаев. Снятие или ослабление ценовых ограничений будет способствовать подключению газовой генерации потребителей, уменьшит дефицит электроэнергии в часы пиковой нагрузки и повысит средневзвешенную цену продажи для солнечной генерации.

Другая рыночная проблема - ограниченность информации. Несмотря на конкуренцию среди компаний-инсталляторов и доступность решений "СЭС под ключ", многие потенциальные активные потребители не имеют достаточной информации о возможных преимуществах работы с рынком и о процедурах подключения. Государство не ведет просветительской кампании, несмотря на утвержденную "Стратегию развития распределенной генерации до 2035 года", которая определяет необходимость подключения генерации потребителей к сети.

Имея сотни мощностей, работающих автономно на нужды потребителей, стоит создать цифровые платформы и единый реестр установок потребителей, которые бы позволили быстро сообщать об установлении собственной генерации или накопителя или инициировать процесс подключения оборудования к сети.

Также следует ввести четкий механизм регулярного обмена информацией между профильными госорганами, операторами систем распределения и передачи и регулятором. Обнародование агрегированных данных по распределенной генерации и активных потребителей будет способствовать прозрачности и повышению доверия к рынку.

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Впрочем, есть регуляторные барьеры и риски, которые могут отпугивать от работы с рынком.

Например, где сейчас проходит граница между самопроизводителем и профессиональным участником рынка? Законодательство позволяет потребителям производить электроэнергию для собственных нужд и продавать ее в сеть без лицензии, если такое производство не является профильным видом деятельности потребителя. Однако четких критериев, которые бы определяли такую профильность, закон не дает. Из-за этого большие проекты могут столкнуться с правовой неопределенностью и рисками, которые затрудняют планирование инвестиций.

Еще один риск - временность определения тех, кто может быть активным потребителем. Недавние изменения в законодательство увеличили порог установленной мощности генерирующих установок активных потребителей до 20 МВт. Однако эта норма будет действовать только до 2028 года, после чего лимит снизится до 5 МВт.

Это порождает неопределенность. Инвесторы, которые реализуют долгосрочные проекты, не уверены, что их установки будут соответствовать будущим требованиям. Если правила изменятся, компаниям придется тратить дополнительные средства на адаптацию. Поэтому важно уже сейчас определить четкую регуляторную политику после 2028 года.

Не решены и некоторые юридические коллизии в строительном законодательстве. На бумаге все выглядит просто: закон освобождает крышные солнечные станции и генерацию для домохозяйств от сложных разрешительных процедур, но проблема в том, что строительное законодательство осталось не адаптированным к этой норме.

Государственные или местные органы могут требовать полного пакета документов, которые по энергетическому законодательству не нужны. Это создает бюрократические препятствия и задерживает ввод в эксплуатацию даже малых проектов. Чтобы избежать путаницы и долгих согласований, следует синхронизировать строительные и энергетические нормы.