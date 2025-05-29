Ливия на грани нефтяного паралича после вооруженного штурма в Триполи

Восточное правительство Ливии заявило, что может прекратить добычу и экспорт нефти в знак протеста после того, как связанное с западными силами ополчение захватило главный офис Национальной нефтяной корпорации (NOC).

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В заявлении восточной администрации говорится, что атаки на NOC и ее дочерние компании могут заставить прибегнуть к "мерам предосторожности, включая объявление форс-мажора на нефтяных месторождениях и терминалах", или даже перенести главный офис компании в "более безопасный город".

Эта угроза - последнее проявление обострения кризиса в стране-члене ОПЕК, которая годами страдает от гражданской войны и разделена между двумя правительствами, которые постоянно соревнуются за контроль над крупнейшими на континенте запасами нефти.

Напряженность между правительством премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Триполи и восточным парламентом некоторое время была меньше, что позволило довести добычу нефти до самых высоких показателей за последние годы.

Но в мае столкновения между связанными с Дбейбой группировками разрушили этот хрупкий баланс и угрожают втянуть в конфликт новые силы за пределами столицы.

Жители восточной Ливии, где доминирует военный командующий Халифа Хафтар, давно жалуются, что их регион получает несправедливую долю нефтяных доходов. Прошлым летом восточная администрация уже закрывала нефтяные объекты более чем на месяц из-за спора вокруг руководства центральным банком - главным распорядителем нефтяных средств.

Сейчас Ливия добывает чуть менее 1,3 миллиона баррелей в день, по данным Bloomberg. Большинство этого экспортируется, поэтому частые остановки могут влиять и на глобальные нефтяные рынки.

Напомним:

В августе 2024 года правительство восточной части Ливии, где находится наибольшее количество запасов нефти страны, заявило, что прекратит добычу и экспорт ресурса.

Впоследствии правительство восточной части Ливии возобновило экспорт и добычу нефти.