Атака РФ повредила энергообъекты в нескольких областях Украины

В результате вражеской ракетно-дроновой атаки в ночь на 28 августа повреждены энергообъекты в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Как следствие - есть локальные отключения потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, часть потребителей на утро уже удалось оживить. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу", - говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго",потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 28 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 1,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в среду.

"Причина - установление безоблачной погоды на всей территории Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", - объясняют в компании.

Вчера, 27 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - во вторник, 26 августа.

В "Укрэнерго" отметили, что сохраняется необходимость в переносе активного потребления на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Также призвали пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 17:00.

Напомним:

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по территории Украины ударными БпЛА, ракетами воздушного и наземного базирования, в общем - 629 средствами воздушного нападения, ПВО обезвредила 589 из них.

Российские войска атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах области.