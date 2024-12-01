"Укрэнерго" отсудило у "ЛЕО" Григоришина накопившийся долг после оккупации Луганщины

"Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отсудила у ООО "Луганское энергетическое объединение" стомиллионный долг за предоставленные услуги на территории оккупированной Луганской области в период с 24 февраля по июнь 2022 года.

Об этом свидетельствует решение суда от 4 ноября.

Частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилось в суд об уплате долга и штрафных санкций. Речь идет о выполнении требований договора от 03.05.2019, в связи с чем образовалась задолженность и начислены штрафные санкции за услуги по урегулированию небалансов электрической энергии.

В суде представители ЛЕО отметили, что объемы небалансов электрической энергии, на которых формируются расчеты задолженности, недостоверны, а сумма задолженности необоснована.

Энергетическая компания сослалась на то, что с 24.02.2022 г. на территории Луганской области начались активные боевые действия, РФ оккупировала территориальные общины Луганщины. Российские формирования захватили административные здания ЛЭО и принудительно изъяли имущество компании.

Кроме того, военные действия разрушили электрические сети, в результате чего невозможно было поставлять электроэнергию.

В то же время суд отметил, что согласно перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы РФ, утвержденный приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 22.12.2022, часть Луганской области была временно оккупирована 22. а в течение февраля-июля 2022 года. Речь идет о Северодонецком, Старобельском, Сватовском районах.

То есть, суд критически оценил утверждение ЛЕО, что именно с 24.02.2022 оно полностью утратило возможность выполнять спорный договор по всей территории Луганской области в полном объеме.

Суд также отклонил ссылку ЛЕО на сертификат Торгово-промышленной палаты Украины от 26.06.2023, которым она показала форс-мажорные обстоятельства, которые сделали невозможным выполнение спорного договора с 24.02.2022.

В результате суд назначил взыскать с ООО "Луганское энергетическое объединение":

задолженность за фактически предоставленные услуги (основной долг) за период: вторая декада марта 2022 г. по первую декаду мая 2022 г. включительно в размере 62,57 млн грн; 4 млн грн (инфляционное увеличение) грн; 510,7 тыс. грн (3% годовых).

задолженность за фактически предоставленные услуги (основной долг) за период урегулирования март, апрель, июнь 2022 (корректировка/урегулирование), в сумме 51,11 млн грн, 790 тыс грн (инфляционное увеличение); 390 тыс. грн (3% годовых).

задолженность за фактически предоставленные услуги (основной долг) за урегулирование (корректировку) за март 2022 года в сумме: 441 тыс грн, 3 тыс грн (инфляционное увеличение) грн; 3 тыс (3% годовых).

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу российского бизнесмена Константина Григоришина. Одним из бенефициаров указана его менеджер Елена Уманская. Руководитель – Владимир Грицай. В 2022 году компания сменила место регистрации из Луганска в Винницу.