В Украине утвердили новые правила торгового обслуживания

Кабинет министров утвердил новые правила торгового обслуживания населения. Документ устанавливает более понятные и четкие правила для торговли, усиливает защиту потребителя, в том числе и в сфере сетевой торговли.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда полностью заработает обновленный закон о защите прав потребителей.

Обновленные правила содержат как усовершенствованные нормы действующих, так и новые требования - в частности, по обеспечению доступности магазинов и заведений общественного питания для людей с инвалидностью. Например, должны быть пандусы, специальные места для парковки, а также возможность получить помощь от продавца.

Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.

Кроме того, правила:

расширяют права потребителей на получение информации в цифровом формате о товарах и продавцах. В частности, такую информацию можно будет получить, отсканировав QR-код в уголке потребителя. При необходимости покупатель может попросить предоставить информацию для ознакомления в бумажной форме;

совершенствуют организацию торговли и производства в магазинах. Например, предусматривают наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест для хранения вещей работниками;

уточняют требования к использованию измерительных приборов (весы и т.д.), которые должны быть точными и соответствовать требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности;

определяют требования к компаниям, которые занимаются сетевой торговлей, - они должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять их покупателям. Интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о товаре и продавце;

четко регламентируют осуществление оптовой торговли, в том числе и через интернет-магазины;

запрещают продавать товары, которые похожи на еду, но не являются съедобными (например, игрушки в виде фруктов), поскольку это может быть опасно, особенно для детей.

Напомним:

В 2024 году в Украине зарегистрировали чуть более 26 тысяч новых компаний, что на 2,7% меньше относительно 2023 года (26,7 тысячи).