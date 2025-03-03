В Украине на 1% посылок насчитали пошлину: за год отправлений стало больше на 50%

В Украину с 2020 года ввезли более 272 млн посылок. Из них лишь на 0,75% насчитали ввозную пошлину.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Больше всего посылок поступило в 2024 году - 75 млн. Это в 1,3 раза больше, чем до полномасштабного. За год отправлений стало больше в 1,6 раза.

На более 2 млн посылок была наложена пошлина и благодаря этому в госбюджет поступило 668 млн грн налогов за это время. Еще более 185 млн грн поступило в госбюджет в прошлом году. По сравнению с 2021 пошлины поступило на 41% больше, но колебания курса свели разницу до 2,5%.

В среднем, доплата на 1 посылку составила 351 грн (примерно 8 евро) в 2024 году.

Сейчас на сайте Верховной Рады зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают отмену текущего лимита в 150 евро на безналоговые посылки и налогообложение международных посылок НДС 20%.

Эксперты считают, что новый закон поддержит украинских производителей, в то же время почтовые операторы отмечают, что это приведет к удорожанию товаров и усложнению логистики.

Напомним:

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал на регистрацию в Верховной Раде два законопроекта о налогообложении налогом на добавленную стоимость и пошлиной почтовых отправлений в Украину. Они предусматривают налогообложение НДС (20%) всех посылок из-за рубежа, независимо от стоимости