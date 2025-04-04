Экспресс Львов-ЕС: когда запад Украины присоединится к евроколеям

В Украине строят евроколею "Чоп-Ужгород", открытие которой прогнозируют на лето 2025 года. Параллельно готовят еще один маршрут. Как это повлияет на железнодорожные перевозки пассажиров и грузов?

Путешествие поездом из Украины в страны Евросоюза без длительных остановок на границе, пересадок и ожиданий. Для жителей Ужгорода это вскоре станет реальностью.

Почти год продолжается строительство евроколеи между пограничным Чопом и областным центром Закарпатья - первой линии европейского стандарта к большому украинскому городу. По прогнозу чиновников, движение по ней могут открыть летом.

Через одиннадцать месяцев после начала строительства направления "Чоп-Ужгород" чиновники начали очерчивать сроки появления еще одной евроколеи к областному центру запада Украины - от румынской границы до Черновцов.

Возведение евроколеи может не ограничиться этими двумя городами. Зачем Украина строит железнодорожные пути европейского стандарта и куда они могут дотянуться?

Зачем строить евроколеи

Железнодорожная система Украины исторически базируется на колее, более широкой, чем европейская: 1 520 мм против 1 435 мм в ЕС. Разница этого стандарта создает проблемы с пропускной способностью путей в Евросоюз, так как требует либо перегрузки товаров, либо смены вагонов при грузовых или пассажирских перевозках.

Строительство европутей, по замыслу, повысит эффективность перевозок и будет способствовать развитию регионов, так как местные производители будут тратить меньше времени на отправку и получение товаров из стран Евросоюза.

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"Сеть евростандарта будет полезной Украине в контексте ее будущего вступления в ЕС. Она важна для бизнеса, связи между людьми и безопасности", - говорит представитель генерального директората мобильности и транспорта Еврокомиссии Алан Барон.

Учитывая это, "Укрзализныця" в декабре 2024 года намекала, что не планирует ограничиваться участком "Чоп-Ужгород", а присматривается к проектированию сети евроколей в западном регионе Украины. Амбициозный план позволил бы в будущем создать четыре международных транспортных коридора.

Еврозализныця в Украине

В Украине уже есть участки железной дороги европейского стандарта, например, отрезок от Чопа до границы. Он дает сообщение с Веной (Австрия), Прагой (Чехия), Братиславой (Словакия), Мюнхеном (Германия), Будапештом (Венгрия), Белградом (Сербия), Бухарестом (Румыния) и Софией (Болгария).

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, такая линия есть и между Чопом и Мукачево, по которой ходят поезда "Мукачево-Будапешт" и "Мукачево-Кошице", и от Чопа до украинского села Неветленфолу возле румынской границы.

Кроме того, существует одноколейный участок евростандарта от Ковеля до польского Хелма длиной 85 км. Параллельно к евроколее идет украинская, широкая линия. По европейской колее по территории Украины перевозятся только грузы и ведутся переговоры с поляками, чтобы запустить пассажирские поезда, говорит Кава.

Есть небольшие участки евроколеи от польской границы. Первый - до города Мостиска (12 км). Второй - до города Равы-Русской (8 км), который восстановили несколько лет назад. Она позволила запустить поезда от города до Варшавы, а также стыковочные рейсы из Львова и Ивано-Франковска, которые идут через Рава-Русскую в польскую столицу.

Черновицкая область имеет евроколею длиной 6 км: от румынской границы до станции "Вадул-Сирет". Эта линия используется только для перевозки грузов.

Новые евроколеи

Новую железную дорогу европейского стандарта строят на участке между Чопом и Ужгородом. Работы начались в апреле 2024 года. До конца октября строители переложили 3,5 км широкой колеи, возле которой планируют возвести 22 км евроколеи. "Укрзализныця" заявляет, что, возможно, в августе откроется движение", - рассказал Кава.

Эта линия соединит Ужгород с городами стран ЕС. Если в областном центре Закарпатья построят грузовую станцию, то это позволит местным производителям обмениваться товарами по евроколеи без перегрузки, добавляет заместитель министра финансов.

Также разрабатывается технико-экономическое обоснование евроколеи длиной 29 км от румынской границы до Черновцов, которая соединит город с румынской Сучавой.

По мнению Кавы, по оптимистическому сценарию, строительство участка может начаться в 2026 году. При достаточном финансировании его могут достроить до 2027 года. Эта евроколея в перспективе создаст железнодорожное сообщение с Будапештом (Венгрия), Софией (Болгария), Бухарестом (Румыния) и Стамбулом (Турция).

Кроме того, в Черновцы идут три пути широкого стандарта из Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого, которые стыковочными рейсами смогут получить более быстрый доступ к колее европейской железной дороги.

Перспективы

В 2024 году Кабмин утвердил стратегию развития пограничной инфраструктуры с ЕС до 2030 года. В ней, в частности, определены проекты по строительству евроколеи.

Правительство выделит 544 млн грн на проектирование строительства и электрификации евроколеи на участке "Львов-Черновцы-Вадул", которое планируют разработать до конца 2027 года. Участок между Черновцами и станцией "Вадул-Сирет" у границы с Румынией, согласно документу, планируют построить в 2026-2029 годах за 7,3 млрд грн.

Продолжить участок евроколеи от Черновцов до Львова, похоже, получится нескоро. "Строительство железной дороги от Черновцов до Львова потребует не одного года, а сделать составную часть от Вадула до Черновцов можно гораздо быстрее", - рассказывала первый заместитель начальника Черновицкой ОГА Алена Атаманюк.

Кроме того, стратегия развития инфраструктуры содержит проект реконструкции железной дороги от станции "Мостиска-2" возле границы с Польшей до Скнилова возле Львова. На этот участок могут выделить 10,9 млрд грн в 2026-2028 годах.

В 2023 году Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк опубликовали стратегию присоединения железных дорог Украины и Молдовы к ЕС, в которой советовали развивать участок от Мостиска до Львова, достроив к двум широким путям европейскую, и протянуть во Львов линию из Равы-Русской и Ужгорода через Сянки.

В этой же стратегии рассматривался сценарий продолжения евроколеи от Ковеля до Киева через Сарны и Коростень. Однако Кава рекомендует проложить ее через Луцк, Ровно и Житомир, где суммарно проживают около миллиона человек. "Это обеспечит для них не только качественное сообщение с ЕС, но и даст существенный толчок развитию бизнеса и повысит экономическую активность в этих регионах", - пояснил Кава.

Кроме того, ЕК и ЕИБ советовали соединить евроколеями Львов с Киевом через Тернополь и Коростень и продолжить пути из Киева в Харьков и Днепр через Полтаву. Очевидно, такое большое строительство далеко идущее и не ограничится 2030 годом. К тому же, документ Еврокомиссии - это рекомендация, а не принятый план действий.

По убеждению представителей Еврокомиссии, Украине следует до 2030 года сформировать часть евросети, в частности между польской границей и Львовом. "Это позволит эффективно использовать перегрузочные хабы во Львовской области и обеспечить полноценное логистическое сообщение между Украиной и ЕС", - говорит Барон.

Однако пока чиновники и "Укрзализныця" не заявляли о начале работ на участках до Киева и востока страны. В ближайшей перспективе речь идет только о линии "Чоп-Ужгород" и проектировании и возможной достройке евроколеи до Черновцов.