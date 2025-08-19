В июле Экспортно-кредитное агентство поддержало экспортеров на 1,5 миллиарда гривен

Экспортно-кредитное агентство Украины в июле 2025 года поддержало украинский несырьевой экспорт на сумму 1,49 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении ЭКА.

"За месяц было застраховано восемь кредитных договоров на общую сумму 359,14 млн грн. Каждая гривна страховой ответственности ЭКА конвертировалась в 5,64 грн поддержанного экспорта", - сообщает агентство.

Среди банков-партнеров наибольшие объемы поддержки обеспечил Укргазбанк - 1,09 млрд грн поддержанного экспорта и кредиты на 49,62 млн грн, говорится в сообщении.

Банк Альянс профинансировал экспорт на 153,13 млн грн при сумме кредитных договоров 239,51 млн грн. Кредитвест банк - 146,93 млн грн экспорта и 70 млн грн кредитов.

Июльскими региональными лидерами стали Тернопольщина с показателем 1,03 млрд грн поддержанного экспорта, Черкасская область с 156,69 млн грн, Николаевская область с 153,13 млн грн и Одесская область с 88,25 млн грн.

В Киеве поддержка составила 41,87 млн грн, а также зафиксированы сделки в Ровенской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Наибольшие объемы экспорта с поддержкой ЭКА в июле пошли в Австрию - 1,03 млрд грн, Литву - 235,18 млн грн, а также в Израиль, Иорданию, США, Италию, Нидерланды, Германию, Польшу, Молдову и Грузию.

ЭКА отмечает, что по отраслям первое место занимает производство масла и животных жиров - 1,03 млрд грн.

Далее - переработка и консервирование фруктов и овощей (153,13 млн грн), оптовая торговля семенами и кормами для животных (146,93 млн грн), производство цепей и пружин (88,25 млн грн) и фармацевтических препаратов и материалов (41,87 млн грн).

Напомним:

Ранее сообщалось, что за первые два месяца 2025 года Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на 1,79 млрд грн.

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) в январе-октябре 2024 года увеличило поддержку экспорта на треть - до 6,59 млрд грн по сравнению с 4,99 млрд грн за аналогичный период предыдущего года.

В сентябре прошлого года ЭКА подписало первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита. Страхование от военных рисков инвестиций в развитие переработки и экспорта товаров предусмотрена изменениями в Закон "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства.