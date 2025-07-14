В этом году производители подали 25 заявок на расширение локализации - нардеп

Заявки от производителей 25 видов товаров на расширение локализации свидетельствует о востребованности политики локализации.

Такое мнение высказал заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский.

"Сегодня ровно три года как вступил в силу закон о локализации. Это закон, с которого фактически началось кардинальное изменение государственной экономической политики, которую сегодня все знают под названием "Сделано в Украине", - написал он в Facebook.

"В июле 2022 года, когда закон о локализации вступил в силу, мы имели уже другую жизнь, чем когда его принимали, - вторжение россиян отправило украинскую промышленность в глубокий нокдаун. И именно законодательный приоритет для отечественного производителя на тендерах государственных учреждений, компаний и общин, позволил сначала перезапуститься, а затем восстановить полноценную работу целым отраслям экономики", - отметил он.

По его словам, в 2023-24 годах локализация заработала как стимул для инвестиций в новые виды продукции. Кисилевский привел примеры локализации в машиностроительной отрасли.

В частности, Черниговский автозавод сертифицировал свой первый электробус, Черкасский и Запорожский автозаводы инвестировали в производство более вместительных пассажирских автобусов, кременчугский "Альфатекс" начал крупноузловую сборку грузовиков, броварская компания "ТДС", которая когда-то начинала как импортер, произвела собственный телескопический погрузчик.

"Это лишь некоторые примеры результативности политики локализации. В этом году ее востребованность подчеркнула заявка от производителей еще 25 видов товаров на расширение локализации - правительство и Верховная Рада поддержали это решение", - отметил Кисилевский.

"Если бы не локализация, по состоянию на сегодня мы бы уже наверняка потеряли производство автобусов и трамваев, коммунальной и спецтехники, трансформаторов и электрооборудования", - считает заместитель председателя экономического комитета.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают компенсацию промышленных инвестиций через налоги. Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду Украины подан на регистрацию пакет законопроектов о Defence City.

В покете предусмотрено введение перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса (резидентов Defence City), который будет вести Министерство обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Украина будет развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии, и на эту программу на 2025 год ожидается привлечь более миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее также сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12117 об усовершенствовании функционирования индустриальных парков.

Среди основных предложенных изменений - четкое разграничение функций всех субъектов индустриального парка, расширение перечня видов деятельности участника индустриального парка, в частности, речь идет о возможности собственной генерации электроэнергии.