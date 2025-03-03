УЗ создает новую компанию, в которую войдут локомотивные депо

"Укрзалізниця" в этом году запустит полноценную работу "Локомотивной компании", в которую войдут локомотивные депо УЗ.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления УЗ Александр Перцовский.

"В этом году запускаем полноценную работу "Локомотивной компании" УЗ. Наши локомотивные депо войдут в нее, будет централизованная координация, оптимизация процессов, дополнительная загрузка для сильных депо, улучшение обеспечения", - отметил Перцовский по результатам поездки по депо Одесской железной дороги.

По его словам, депо Т.Шевченко в Смеле является тепловозной базой для неэлектрифицированных участков. На предприятии самостоятельно осваивают производство запчастей, которые ранее поставлялись из России.

В то же время Знаменка является потенциальной базой для новых двухсистемных локомотивов.

"Депо готово, специалисты прошли предварительные стажировки. Мощности позволяют развернуть качественную базу для новых современных электровозов", - добавил Перцовский.

Напомним:

"Укрзализныця" решила больше не применять при закупках требования по железнодорожному назначению продукции и существенно ограничила перечень номенклатур товаров, подлежащих инспекторскому контролю.