Украинские морские порты обработали грузов на 70% больше, чем в прошлом году

Украинские морские порты с начала 2024 года обработали 91,1 миллиона тонн грузов, что на 70% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

"С начала 2024 года объем обработанных грузов составил 91,1 млн т, из которых 89,9 млн т перевалено за период с января по ноябрь. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 52,8 млн т", - говорится в сообщении.

В частности, в ноябре морские порты обработали 7,6 млн т грузов против прошлогодних 6,7 млн т..

Лидерами по объемам с января по ноябрь остаются зерновые - 56,1 млн т против 39,4 млн т за аналогичный период прошлого года.

На второй позиции рудные грузы, объем которых вырос до 16,7 млн т по сравнению с 3,2 млн т в 2023 году.

Важную роль в достижении таких результатов играет украинский коридор, через который с начала года были транспортированы 73,4 млн тонн грузов.

Напомним:

Благодаря работе морского коридора металлургическая отрасль по итогам года улучшит показатели производства по сравнению с 2023 годом. Но этот рост будет незначительным.