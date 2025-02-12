Украинские ферросплавные заводы сократили производство почти на 50%

В 2024 году ферросплавные предприятия Украины по сравнению с предыдущим годом сократили выпуск продукции на 49,4% - до 108,2 тысяч тонн.

Об этом сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов.

В частности, за прошлый год производство сократилось следующим образом:

силикомарганец - на 45%, до 104,2 тыс. тонн;

ферромарганец - на 66,5%, до 3,6 тыс. тонн.

Выпуск ферросилиция (в пересчете на 45%) и других ферросплавов составил 0,12 тонн и 0,28 тонн соответственно. Производство металлического марганца и марганцевого концентрата в прошлом году не осуществлялось.

Отмечается, чтопо итогам прошлого года предприятия отрасли сократили экспорт ферросплавов в 4,5 раза - до 77,3 тыс. тонн с 344,2 тыс. тонн. Крупнейшие импортеры - Польша (27,4% поставок в денежном выражении), Турция (21,5%) и Италия (19,8%).

Напомним:

Первый в Украине завод по производству флотированного (листового) стекла построят в Киевской области до 2028 года.