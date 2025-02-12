Українські феросплавні заводи скоротили виробництво на майже 50%

У 2024 році феросплавні підприємства України порівняно з попереднім роком скоротили випуск продукції на 49,4% – до 108,2 тисяч тонн.

Про це повідомляє Українська асоціація виробників феросплавів.

Зокрема, за минулий рік виробництво скоротилося таким чином:

силікомарганець – на 45%, до 104,2 тис. тонн;

феромарганець – на 66,5%, до 3,6 тис. тонн.

Випуск феросиліцію (у перерахунку на 45%) та інших феросплавів становив 0,12 тонн і 0,28 тонн відповідно. Виробництво металевого марганцю і марганцевого концентрату минулого року не здійснювалося.

Зазначається, що за підсумками минулого року підприємства галузі скоротили експорт феросплавів у 4,5 раза – до 77,3 тис. тонн з 344,2 тис. тонн. Найбільші імпортери – Польща (27,4% поставок у грошовому виразі), Туреччина (21,5%) та Італія (19,8%).

Нагадаємо:

Перший в Україні завод з виробництва флотованого (листового) скла побудують у Київській області до 2028 року.