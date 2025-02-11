В Украине построят уникальный завод: инвестируют 240 миллионов евро

Первый в Украине завод по производству флотированного (листового) стекла построят в Киевской области до 2028 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

О старте реализации соответствующего проекта объявили инвесторы компании NovaSklo при участии руководства Министерства экономики и правительственного офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest.

Отмечается, что стеклопроизводство - одна из важных отраслей перерабатывающей промышленности, имеет стратегическое значение для строительства и промышленного производства, а также играет значительную роль в восстановлении страны.

"Строительство завода создаст новые рабочие места и привлечет дополнительные инвестиции в промышленность Украины. Государство поддерживает такие крупные проекты, предусмотрев ряд стимулов, которые позволяют возместить до 30% от общего объема капитальных инвестиций", - отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Компания NovaSklo и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве. Он в частности предусматривает предоставление правовой, консультативной, аналитической поддержки инвестору правительственным офисом для получения проектом спецстатуса, который позволит претендовать на налоговые и таможенные льготы, а также возмещение государством части расходов на построенную инфраструктуру и подключение к сетям.

В Минэкономики добавили, что компания NovaSklo - это проект украинской инвестиционной компании EFI Group, который предусматривает строительство первого крупного и современного завода по производству флотированного стекла в Украине. Плановые инвестиции в проект составляют 240 млн евро, на предприятии будет создано около 300 рабочих мест.

Напомним:

Компания Nestlé в 2025 году намерена инвестировать 8 млрд грн в свою коммерческую деятельность в Украине, в частности, в продвижение своих товаров в торговых сетях, а также 1,5 млрд грн в модернизацию своих заводов для улучшения своей продукции.