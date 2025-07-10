Пять тенденций бизнеса в Украине, созданного женщинами

Заявки на нынешнюю, седьмую премию "Создано Женщинами" подали 435 предпринимательниц со всей Украины. 42% из всех конкурсанток создали свои бизнесы за последние три года. То есть, во времена большой войны.

Рост предпринимательской активности среди женщин - общая тенденция в Украине. По данным YouControl в начале 2025 года женщины открыли 61,5% (34 896 из 56 826) всех ФЛП в стране. Подобные цифры были и в конце 2024 года.

Наблюдается и четкий уровень роста профессионализма среди женщин-предпринимательниц. Те, кто подаются на премию сейчас, значительно лучше прорабатывают свою бизнес-модель, коммуникацию и самопрезентацию.

Раньше многие действовали интуитивно. А в 2025-м чувствуется уверенная предпринимательская позиция. Вырос уровень структурированности в бизнесе. Даже в очень маленьких проектах. Типичный пример: женщина, которая в 2021 году начинала с ремесленной мастерской, в 2025 - возвращается с собственным брендом, сайтом, командой и четким видением развития.

Прослеживаю пять тенденций среди бизнес-проектов предпринимательниц этого года.

Рост женского предпринимательства в технологических отраслях

Все больше женщин выбирают бизнес в сфере технологий, цифрового образования, агротехнологий. Например, Елена Довгополова, главный архитектор INAKSHI architects, разрабатывает решения в сфере R&D для создания биоразлагаемых строительных материалов. Это очень вдохновляет.

Новые направления показывают: женщины уже не просто следуют за тенденциями - они создают новые.

Но несмотря на это в пятерке лидеров останутся направления: образование, мода, розничная торговля, производство продуктов. Это движение к базовым ценностям - "накормить, научить, украсить" - связано и с войной, и с желанием восстанавливать все локально.

Развитие проектов в сфере зеленой экономики

Война заставляет задуматься о локальном влиянии, о постоянстве действий, о том, что мы оставляем после себя. Многие бизнесы женщин сразу интегрируют социальный или экологический компонент еще на этапе создания - без дополнительных советов или стимулов.

Яркий пример - Recast Plastic. Это украинская инновационная компания, которая превращает 100% переработанный пластик в мебель для укрытий и архитектурные решения. Основательница компании Ольга Лекова. В ночь на 17 июня во время российской атаки от пожара пострадало ее производство, офис и склад. А уже 30 июня Ольга объявила, что они на 90% восстановили производство.

Другой пример - Любовь Лысенко и ее компания "Биобаланс" предлагают биологическую защиту растений, безопасную для людей, животных и природы.

Сочетание бизнеса с социальной миссией

Для многих женщин создание бизнеса стало актом сопротивления и восстановления. Их проекты стали более социально направленными, сосредоточенными на развитии общин или на помощи вынужденным переселенцам (которых уже более 4,5 миллиона). Они сочетают бизнес и общественное служение так естественно, что это вызывает искреннее уважение.

Женщины активно волонтерят и создают социальные предприятия. Например, мастерская Nesemos Veteran Auto Hub, где бесплатно ремонтируют военные автомобили. Или основательница производства тактических тележек Brammer, которые помогают военным при эвакуации раненых, в перевозке боекомплектов, провизии и снаряжения.

Многие вкладывают в свою миссию создание рабочих мест для женщин-переселенок, ветеранов, людей третьего возраста.

Также появляются новые компании, популяризирующие историю и культуру Украины. Сразу приходит на ум Диана Гриценяк, основательница NADRA, бренда фарфора, вдохновленного украинским фольклором. А также проект "Бабушкина Хатка" в котором Анна Сухобрус восстанавливает украинские хаты, ремесла и элементы древнего быта, проводит мастер-классы и развивает зеленый туризм.

Интерес к международным рынкам

Заметно вырос интерес к международному сотрудничеству. Сегодня украинский бренд одежды, созданный женщиной, может иметь четкую экспортную стратегию или фокус на устойчивом производстве.

91% бизнесов, которые подаются на премию, имеют до 10 работников. Но их микробизнес - это не недостаток амбиций. Часто это временное решение. Все больше женщин говорят о желании масштабироваться, выходить на экспорт или расширять социальное влияние.

Предпринимательницы в Украине хотят участвовать в международных программах, продавать свои товары за границу или создавать партнерства с зарубежными компаниями. Чаще всего упоминаются европейские рынки: Франция, Польша, Германия. И с этим помогают различные бизнес-инкубаторы, международные выставки или другие бизнес-события.

Потребность в горизонтальном сотрудничестве между женщинами

В первые годы премии основной запрос предпринимательниц касался финансирования. Сейчас наиболее актуальными стали менторство и доступ к сообществам. Женщины хотят учиться, обмениваться опытом, открываться к новому.

Например, Евгения Аратовская, основательница сортировочной станции Украина БЕЗ мусора, осуществила уже несколько коллабораций и еще две находятся в процессе переговоров. А Ольга Лекова вошла в состав украинской делегации на выставке ChangeNOW в Париже - крупнейшем мировом форуме, посвященном решениям для сохранения планеты.

Но если посмотреть более глобально, то ощущается нехватка четкой, понятной и стабильной структуры для сопровождения всех женщин-предпринимательниц. Существуют различные инициативы, однако они фрагментированы. Нужно больше видимости, координации и долгосрочного сопровождения. И самое главное - надо инвестировать в программы длительного образования, чтобы женщины могли развивать свои бизнесы в перспективе.

Эти примеры и тенденции - настоящий урок мужества украинских предпринимательниц. Они не сдаются, ищут решения, создают ценность - часто с минимальными ресурсами. Наша цель - поддержать этих невероятных женщин, которые вдохновляют друг друга, поднимаются, борются - и самое важное: строят Украину будущего.

Справка. Премия "Создано женщинами" - конкурс, который с 2019 года проходит по инициативе комитета бизнеследи Франко-украинской торгово-промышленной палаты (CCIFU). Целью премии является поддержка и развитие женского предпринимательства в Украине, продвижение гендерного равенства и содействие устойчивому экономическому росту.