АМКУ наложил штрафов на миллиард гривен, а получил лишь 59 миллионов

В 2024 году уровень поступлений в государственный бюджет штрафов и пени, наложенных Антимонопольным комитетом Украины, снизился.

Об этом сообщает Счетная палата, которая проанализировала отчет АМКУ за 2024 год.

"В 2024 году Комитет наложил штрафы на общую сумму 1,02 млрд грн, однако реально было уплачено лишь 59,2 млн грн - это менее 6%. Всего на конец года сумма неуплаченных штрафов составляла 15,1 млрд грн, из которых 8,1 млрд грн - по решениям, которые обжалуются в судах", - отмечают аудиторы.

В то же время Счетная палата отмечает, что действует норма закона, предусматривающая автоматическую остановку исполнения решения АМКУ при его обжаловании.

В отчете аудиторы указывают, что АМКУ не обеспечил надлежащего обоснования и подтверждения экономического эффекта от своей деятельности (6,3 млрд грн).

Согласно внутренним нормативным документам, АМКУ определяет эту сумму путем применения фиксированного коэффициента в размере 5% объема соответствующего рынка.

"Такой подход не закреплен международными документами, а является внутренним нормативным подходом Комитета, и не имеет надлежащего экономического или научного обоснования", - говорится в сообщении.

"Среди отдельных источников наполнения бюджета Комитетом: административные штрафы и санкции. Однако Отчет АМКУ не содержит систематизированной информации о наложении и взыскании упомянутых штрафов - отсутствуют данные о неуплаченных штрафах, причины их невзыскания или отмены", - добавляет Счетная палата.

Хотя документ в основном соответствует требованиям по структуре и срокам представления, его содержание не дает полного представления о реальных результатах деятельности АМКУ, состояния выполнения институтом отдельных функций. Об этом, представляя отчет отметил ответственный за анализ член Счетной палаты Геннадий Плис.

"Комитет не утвердил планы деятельности на 2024 год и на среднесрочную перспективу. А часть приоритетов его деятельности осталась невыполненной без указания причин", - отметил Плис в частности.

Счетная палата, проанализировав отчет АМКУ за 2024 год в части, касающейся выполнения государственного бюджета приняла его на заседании.

Напомним:

Ранее сообщалось, что результаты аудита Фонда государственного имущества обнаружили занижение в его консолидированной финансовой отчетности общей суммы долгосрочных финансовых инвестиций и собственного капитала на почти 16,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Счетная палата Украины выявила нарушений и недостатков в 2024 году на общую сумму 217,5 млрд грн.

Счетная палата определила ключевые риски, которые могут повлиять на выполнение государственного бюджета Украины на 2025 год.

Также сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал в первом чтении законопроект № 10044-д о реформе Счетной палаты.