Количество закрытых ФОПов выросло на 50%, малый бизнес открывался значительно медленнее

В январе-марте 2025 года было зарегистрировано 56 826 новых ФЛП, что примерно на 20% больше, чем в четвертом квартале 2024 года (47 347).

Об этом говорится в исследовании YouControl.Market.

В то же время количество закрытых ФЛП выросло заметнее - с 71 975 в IV квартале 2024 года до 108 242 в первом квартале 2025 года, что составляет прирост более 50%.

Эта разница создает выраженное отрицательное сальдо для малого бизнеса в начале 2025 года.

Такой скачок в YouControl.Market объясняют накопленным "отложенным спросом": в начале 2025 года украинский малый бизнес столкнулся с уникальной ситуацией - вынужденным перерывом в работе Единого государственного реестра юридических лиц, который длился с конца 2024 года до 8 января 2025 года.

После возобновления работы реестра в начале 2025-го эти отложенные регистрации и ликвидации массово реализовались, что и привело к аномально высоким показателям открытий и закрытий ФЛП в первом квартале.

Отмечается, что во всех ведущих отраслях количество закрытых ФОПов в первом квартале значительно превысило число новых открытий.

Наибольший отрицательный баланс наблюдается в торговле: только за один квартал розничный сектор потерял примерно 18 тыс. ФОПов нетто (закрыто 32,7 тыс. против 14,5 тыс. вновь созданных бизнесов).

В ІТ и "других услугах" чистые потери составили около 8-9 тыс. ФОПов за квартал.

"В целом, даже с поправкой на технические сбои, тенденция остается такой, что количество закрытых ФОПов устойчиво превышает количество новых, что означает чистое сокращение числа малых предпринимателей в стране. Несмотря на рост открытий в I квартале 2025 года, этого недостаточно, чтобы компенсировать массовое сворачивание бизнесов", - говорится в сообщении YouControl.Market.

Напомним:

За 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что на 32% больше по сравнению с 2023 годом и является самым высоким показателем закрытия за последние 5 лет.