Нефть сохраняет рост перед саммитом Трампа и Путина

Цены на нефть в пятницу поднялись до максимума за неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил "последствиями" в случае, если Россия заблокирует мирное соглашение по Украине, что вызвало беспокойство относительно поставок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 16 центов (0,2%) - до $67,00 за баррель. Американская нефть WTI выросла на 14 центов (0,2%) - до $64,10.

В центре внимания - встреча Трампа и лидера России Владимира Путина в Аляске, где главной темой станет прекращение огня в войне в Украине. Длительный конфликт поддерживает цены на нефть, ограничивая поставки российской нефти.

В то же время Трамп заявил, что верит в готовность России завершить войну.

Свежие данные правительства Японии, обнародованные в пятницу, показали рост экономики на 1,0% в годовом измерении во втором квартале (апрель-июнь) против прогноза 0,4%. В квартальном исчислении ВВП вырос на 0,3% при ожидаемых 0,1%. Сильная экономическая активность обычно стимулирует потребление нефти.

Однако перспективы сохранения высоких ставок в США не дали нефти подорожать еще больше. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции и слабые данные по занятости в США усилили опасения, что Федеральная резервная система удержит ставки на высоком уровне, что обычно снижает спрос на нефть.