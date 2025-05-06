Google режут на части: Минюст США требует продажи рекламных бизнесов компании

Министерство юстиции США предложило компании Google продать свои продукты AdX (рекламная площадка) и DFP (сервер для показа рекламы) после того, как суд признал, что компания"незаконно доминирует" на двух рынках онлайн-рекламы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Минюст заявил, что предложенные действия, включая принудительную продажу части бизнеса, являются необходимыми для прекращения якобы"монополии Google" и восстановления"конкуренции" на рынках рекламных бирж и серверов для издателей.

Google в ответ заявил, что поддерживает менее радикальные решения - например, предоставление конкурентам доступа к ставкам в реальном времени. Но компания утверждает , что прокуроры не имеют юридических оснований заставлять ее продавать часть бизнеса.

"Дополнительные предложения Минюста о принудительной продаже наших рекламных инструментов выходят далеко за пределы выводов суда, не имеют юридических оснований и навредят как издателям, так и рекламодателям", - сказала Ли-Энн Малголланд, вице-президент Google по вопросам регулирования, в комментарии для Reuters.

AdX (Ad Exchange) - это площадка, где издатели могут выставлять на продажу неиспользованное рекламное пространство в режиме реального времени. Серверы для издателей (DFP) - это платформы, которые сайты используют для хранения и управления своей цифровой рекламой.

Вместе эти технологии позволяют новостным ресурсам и другим онлайн-платформам зарабатывать деньги через продажу рекламы.

В прошлом году Google уже предлагал продать AdX, чтобы избежать антимонопольного расследования в ЕС, но европейские издатели сочли это предложение недостаточным.

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