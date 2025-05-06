Google ріжуть на частини: Мін'юст США вимагає продаж рекламних бізнесів компанії

Міністерство юстиції США запропонувало компанії Google продати свої продукти AdX (рекламний майданчик) та DFP (сервер для показу реклами) після того, як суд визнав, що компанія "незаконно домінує" на двох ринках онлайн-реклами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Мін’юст заявив, що запропоновані дії, включно з примусовим продажем частини бізнесу, є необхідними для припинення нібито "монополії Google" та відновлення "конкуренції" на ринках рекламних бірж і серверів для видавців.

Google у відповідь заявив, що підтримує менш радикальні рішення — наприклад, надання конкурентам доступу до ставок у реальному часі. Але компанія стверджує, що прокурори не мають юридичних підстав змушувати її продавати частину бізнесу.

"Додаткові пропозиції Мін’юсту про примусовий продаж наших рекламних інструментів виходять далеко за межі висновків суду, не мають юридичних підстав і нашкодять як видавцям, так і рекламодавцям", — сказала Лі-Енн Малголланд, віцепрезидентка Google з питань регулювання, в коментарі для Reuters.

AdX (Ad Exchange) — це майданчик, де видавці можуть виставляти на продаж невикористаний рекламний простір у режимі реального часу. Сервери для видавців (DFP) — це платформи, які сайти використовують для зберігання та керування своєю цифровою рекламою.

Разом ці технології дозволяють новинним ресурсам та іншим онлайн-платформам заробляти гроші через продаж реклами.

Торік Google вже пропонував продати AdX, щоб уникнути антимонопольного розслідування в ЄС, але європейські видавці визнали цю пропозицію недостатньою.

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