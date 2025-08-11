Между Украиной и ЕС уменьшился оборот торговли агропродукцией: какие объемы

В январе-июне оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом уменьшился против прошлогодних показателей за соответствующий период на 0,6 млрд долл. США (-7%) и составил 7,6 млрд долл. США.

Об этом сообщил заместитель директора "Института аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев.

По его словам, положительное для нас сальдо сократилось до 3,2 млрд долл. США на фоне одновременного снижения экспорта (-0,9 млрд долл. США) при увеличении импорта (+0,2 млрд долл. США).

Главными торговыми партнерами в сегменте аграрной продукции для Украины среди стран ЕС выступают Польша, Италия, Испания, Нидерланды, Германия и Франция, отметил ученый.

Он добавил, чтосовокупный оборот Украины с этими государствами составляет около 73%.

Напомним:

В январе-июне 2025 года в Украину было ввезено агропродукции на 4262 млн долл. США, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года.