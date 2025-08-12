"Киевстар" выходит на Nasdaq: сделку слияния утвердили акционеры SPAC

Акционеры американской SPAC-компании Cohen Circle Acquisition Corp. на внеочередном собрании 12 августа поддержали соглашение о слиянии с Kyivstar Group Ltd, что открывает украинскому оператору путь к выходу на американскую фондовую биржу Nasdaq.

Об этом стало известно из трансляции внеочередного общего собрания акционеров Cohen Circle.

Акционеры одобрили соглашение между SPAC и Veon о создании публичной компании Kyivstar Group Ltd, которая будет владеть "Киевстаром", а также технический план, по которому SPAC официально объединится с дочерней структурой Kyivstar Group Ltd - Merger Sub, изменит название и конвертирует свой капитал в новые акции будущей публичной компании.

Одобрение сделки означает, что "Киевстар" выйдет на биржу Nasdaq под тикером KYIV. Вместо традиционного IPO компания выбрала более быстрый и дешевый вариант - слияние с уже публичной компанией-SPAC.

Нынешний владелец "Киевстара", компания Veon, сохранит контрольный пакет - более 80% акций новой компании. Доля публичных инвесторов будет зависеть от того, сколько акций сохранят акционеры SPAC Cohen Circle; по прогнозам, их доля может составить около 10% компании.