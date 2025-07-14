Китайский экспорт восстановил динамику, но спрос на авансовые поставки угасает

В июне китайский экспорт восстановил динамику, поскольку компании поспешили получить заказы, чтобы воспользоваться хрупким тарифным перемирием между Пекином и Вашингтоном в преддверии надвигающегося дедлайна в следующем месяце.

Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечает агентство, поставки в транзитные хабы Юго-Восточной Азии были особенно активными.

"Компании по обе стороны Тихого океана ожидают, смогут ли две крупнейшие экономики мира договориться о более длительном соглашении, или же глобальные цепи поставок снова будут перевернуты повторным введением пошлин, превышающих 100%", - говорится в сообщении.

Китайские производители, столкнувшись со слабым спросом на внутреннем рынке и более жесткими условиями в США, где они продают товаров на сумму более 400 миллиардов долларов ежегодно, также хеджируют свои ставки и пытаются завоевать долю рынка в странах, расположенных ближе к Китаю.

Таможенные данные, опубликованные в понедельник, показали, что в июне исходящие поставки из Китая выросли на 5,8% в годовом исчислении, превзойдя прогноз роста на 5,0%, сделанный в опросе Reuters, и майский рост на 4,8%.

"Есть некоторые признаки того, что спрос на авансовые поставки начинает постепенно угасать. Хотя преждевременная загрузка до августовской тарифной паузы, вероятно, продолжится, фрахтовые ставки на грузы, следующие из Китая в США, начали снижаться", - сказал Чим Ли, старший аналитик Economist Intelligence Unit.

Перенаправление торговли продолжается, говорит он.

Импорт вырос на 1,1% после падения на 3,4% в мае, экономисты прогнозировали рост на 1,3%.

Профицит торгового баланса Китая в июне составил $114,7 млрд по сравнению с $103,22 млрд в мае.

Китайский экспорт редкоземельных металлов в июне вырос на 32% по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о том, что достигнутые в прошлом месяце договоренности по высвобождению потока этих металлов, возможно, приносят свои плоды.

Но китайские переговорщики будут пытаться убедить США снизить тарифы до уровня, который позволит производителям получать прибыль, говорят аналитики, предупреждая, что дополнительные пошлины, превышающие 35%, съедят маржу.

"Тарифы, скорее всего, останутся высокими, и китайские производители сталкиваются с растущими ограничениями своей способности быстро расширять долю мирового рынка за счет снижения цен", - говорит Зичун Хуан, экономист по Китаю в Capital Economics.

"Поэтому мы ожидаем, что рост экспорта замедлится в течение следующих кварталов, что негативно повлияет на экономический рост", - прогнозирует она.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа вводит пошлины в размере 30% против Европейского Союза и Мексики.

Президент США Дональд Трамп сообщил 9 июля о введении 50 % пошлины на товары из Бразилии.

Ранее администрация Трампа заявила, что новые тарифные ставки для стран, которые ведут торговлю с США, вступают в силу 1 августа.

Ранее сообщалось, что Пентагон сделает прямую инвестицию на 400 млн долларов в американского производителя редкоземельных элементов, что является необычным шагом и подчеркивает решимость администрации Дональда Трампа сломать китайскую монополию на критические минералы и укрепить внутренние поставочные цепи.