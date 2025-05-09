Торговые переговоры еще не начались, а китайцы уже бронируют места на грузы в США

Китайские агенты по доставке снова начали покупать места в контейнерах для товаров , следующих в США, на фоне торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, которые должны состояться в Швейцарии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Торговля между двумя крупнейшими экономиками мира резко сократилась после того, как президент США Дональд Трамп 10 апреля ввел 145% пошлины на товары китайского производства. В ответ Китай ввел 125% пошлины на американскую продукцию.

По данным логистической компании Flexport, эти пошлины , которые затрагивают около 80% грузов , следующих из Китая в США, привели к сокращению объемов перевозок на 60% в апреле. Клиенты логистического оператора Hapag-Lloyd отменили 30% поставок из Китая в прошлом месяце.

Однако, по словам двух руководителей китайских компаний , занимающихся экспедированием грузов, с конца апреля трейдеры снова начали активно бронировать контейнерные места на период с середины мая.

Четыре китайских экспортера, некоторые из которых работают с крупными американскими ритейлерами вроде Walmart, также сообщили агентству Reuters, что готовятся возобновить поставки в США в ближайшие недели - ранее об этом не сообщалось.

Поскольку с конца апреля США и Китай начали принимать более примирительную риторику в отношении торговли, а переговоры должны стартовать в субботу в Женеве, экспортеры надеются, что стороны вскоре перейдут к снижению пошлин.

Последним сигналом в пользу этого стало сообщение Трампа в четверг, где он заявил, что снижение ставок со 145% является вероятным.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки и Китай на этой неделе проведут первые официальные торговые переговоры с начала таможенного противостояния.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность существенного, обоюдного снижения пошлин во время переговоров с Китаем, которые состоятся на выходных, примерно до уровня ниже 60%.

Как известно, президент США Дональд Трамп в апреле объявил о введении пошлин в размере 145% на китайские товары, на это Китай ответил 125% пошлинами на американскую продукцию.