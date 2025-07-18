Китай стал головной болью Индонезии еще до тарифов Трампа - NYT

Индонезия стала боролась с потоком дешевых китайских товаров задолго до того, как президент США Трамп применил тарифы как оружие для наказания Индонезии.

Об этом говорится в статье New York Times.

"Индонезийские рабочие места не выдерживают конкуренции с Китаем. Страна уже более десяти лет борется с чрезмерным влиянием Китая на все аспекты своей экономики", - пишет издание.

"Давление стало настолько сильным, что предыдущий президент Индонезии угрожал введением тарифов на китайские товары на уровне 200 процентов. А нынешний президент Прабово Субианто даже призвал топить суда, перевозящие контрабандный текстиль, большинство из которых прибывает из Китая", - говорится в публикации.

Издание обращает внимание на ускорение китайского экспорта на фоне замедления экономического роста. Поскольку потребление внутри страны является слабым, китайские фабрики, подпитываемые государственными кредитами и поддержкой, обратились к Юго-Восточной Азии из-за ее близости и рыночного потенциала. Население одной только Индонезии составляет 284 миллиона.

"Темпы экспорта из Китая в Юго-Восточную Азию только выросли после введения господином Трампом последних тарифов на китайские товары, которые фактически закрыли крупнейший рынок Китая - Соединенные Штаты. В течение нескольких месяцев экспорт Китая в Юго-Восточную Азию стремительно рос - в прошлом месяце на 17,5 процента по сравнению с предыдущим годом. По последним данным, в апреле ежемесячный импорт китайских товаров в Индонезию вырос на 51%", - пишет NYT.

"Всплеск китайского экспорта в регион вызвал гнев Трампа, который считает, что Китай делает все больше для того, чтобы перенаправлять свои товары через другие страны, чтобы избежать его новых налогов на американских импортеров. На этой неделе Индонезия и США договорились о торговом соглашении, которое предусматривает 19-процентную пошлину на индонезийские товары в США или еще большую пошлину, если будет установлено, что товары перенаправляются через Индонезию из страны с более высокой тарифной ставкой", - говорится в статье.

"Но экономисты говорят, что явление, которое разозлило Трампа не является таким большим фактором в Индонезии, как в таких странах, как Вьетнам. Большинство китайских товаров, поступающих в Индонезию, раскупают индонезийские потребители", - отмечает NYT.

Индонезия стала зависимой от Китая по инвестициям, которые помогают развивать ее инфраструктуру. Это также крупнейший покупатель природных ресурсов, таких как пальмовое масло и уголь, которые являются движущей силой индонезийской экономики.

Но способность Китая производить дешевые товары в огромных масштабах с помощью щедрых государственных субсидий экспортерам привела к тому, что Индонезия чаще проигрывает в торговле с Китаем. Экономика Индонезии настолько переплелась с экономикой Китая, что, по одной из оценок, когда экономика Китая замедляется на один процентный пункт, это приводит к снижению темпов экономического роста Индонезии на 0,3 процентных пункта.

"В начале 2000-х годов региональный торговый блок Ассоциация государств Юго-Восточной Азии заключил пакт с Китаем, который обязал страны снизить свои тарифы. Индонезия, которая является членом АСЕАН, снизила почти все свои барьеры для китайских товаров.

Это стало главной причиной того, что Китай рассматривает АСЕАН как рынок, где он может диверсифицировать свой экспорт", - говорится в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что китайские автопроизводители, такие как BYD, Chery, Changan, GAC Auto и SAIC Motor, объявили о новых проектах или расширении своих заводов за рубежом с 2023 года. Популярными направлениями для инвестиций являются Таиланд, Индонезия и Бразилия.

Также сообщалось, что Apple предложила потратить 100 млн долл на производственные мощности в Индонезии после того, как правительство этой юго-восточной азиатской страны запретило продавать свои последние iPhone.

Индонезия назвала предложение Apple несправедливым. Например, Apple вложила более 244 триллионов рупий (15 миллиардов долларов) в производственные мощности во Вьетнаме, где продажи ее продукции на рынке составляют лишь около 1,5 миллиона единиц. В академии разработчиков в Индонезии Apple инвестировала лишь около 1,5 триллиона рупий, а там она продает около 2,5 миллиона устройств.

Затем сообщалось, что Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в производственный завод в Индонезии, который производит компоненты для смартфонов и других продуктов.

Но Индонезия заявила, что и предложение американского технологического гиганта инвестировать $1 млрд в местное производство все еще недостаточно для выполнения требований страны относительно местного контента.

Индонезия и Apple договорились о снятии запрета на продажу iPhone 16 только после 5 месяцев переговоров.

Также сообщалось, что Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами, если они создадут собственную валюту вместо доллара. БРИКС - это объединение крупнейших по площади и населению развивающихся стран, основанное в 2009 году. В него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.