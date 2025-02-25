Индонезия и Apple договорились о снятии запрета на продажу iPhone 16 после 5 месяцев переговоров

Индонезия и Apple достигли компромисса относительно снятия запрета на продажу iPhone 16.

Об этом пишет Bloomberg.

Американский техногигант согласился увеличить свои инвестиции в страну до 1 млрд долл, что стало решающим шагом в пятимесячном противостоянии.

Министерство промышленности Индонезии, которое блокирует продажу смартфонов из-за несоответствия местным требованиям, планирует подписать соглашение с Apple уже на этой неделе.

Кроме дополнительных инвестиций, Apple обязалась обучать местных специалистов в сфере исследований и разработки, чтобы расширить их возможности в создании программного обеспечения и собственных продуктов. При этом компания пока не планирует производить iPhone в Индонезии.

На прошлой неделе министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что Apple уже выплатила 10 млн долл за нарушение местных правил в 2020-2023 годах.

Хотя стороны пришли к согласию, ситуация остается нестабильной - Индонезия не раз меняла свои решения в последний момент, поэтому соглашение еще может сорваться.

Напомним:

Индонезия продолжает запрет на продажу iPhone 16 от Apple, заявляя, что предложение американского технологического гиганта инвестировать $1 млрд в местное производство все еще недостаточно для выполнения требований страны относительно местного контента.

Индонезия ожидает получить инвестиционные обязательства от Apple Inc на сумму 1 миллиард долларов за неделю, после того, как правительство запретило продажу iPhone 16 из-за несоответствия правилам в отношении местного контента.

Apple предложила потратить 100 млн долл на производственные мощности в Индонезии после того, как правительство этой юго-восточной азиатской страны запретило продавать свои последние iPhone.

Предложение Apple Inc. инвестировать 100 млн долл в Индонезию не соответствует принципам "справедливости", заявил высокопоставленный чиновник.