Крупнейший производитель масла в Украине остановил завод из-за дефицита подсолнечника

Один из заводов производителя подсолнечного масла Kernel остановился в январе 2025 года из-за дефицита сырья на рынке Украины.

Об этом говорится в отчете компании за второй квартал финансового года.

"Из-за ограниченного предложения семян подсолнечника на рынке три завода Kernel перерабатывали другие масличные культуры, включая 93 тысячи тонн сои и 14 тысяч тонн рапса. Однако в январе 2025 года один из заводов был вынужден прекратить работу из-за дефицита сырья", - говорится в сообщении.

Kernel переработал 973 тысячи тонн масличных культур в этом квартале 2025 финансового года, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт масла вырос на 52% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11% год к году, достигнув 408 тысяч тонн. Этот рост обусловлен увеличением объемов переработки. Из этого объема бутилированное масло составило 26 тысяч тонн.

Напомним:

"Кернел" в 2024 финансовом году (июль 2023 года - июнь 2024 года) продал одно из купленных ранее судов.